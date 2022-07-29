وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء

أيد وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، ترشيح وزيرة الخارجية ليز تروس في السباق لمنصب رئيس الوزراء.
موسكو – سبوتنيك. وفي مقال لصحيفة التايمز البريطانية، وصف تروس بأنها “المرشح الوحيد” الذي لديه الخبرة اللازمة لقيادة البلاد.
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وكتب والاس: “ليز تروس فائزة ليس لأنها بائعة بارعة ولكن لأنها أصيلة”، مضيفا أنها “مباشرة وتعني ما تقوله”.
تروس ووزير الخزانة السابق ريشي سوناك هما المرشحان الأخيران في السباق الانتخابي لمنصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين، بعد استقالة بوريس جونسون في 7 يوليو.
وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.
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