وزير الدفاع البريطاني يدعم ترشح تروس لمنصب رئيس الوزراء

وستجري الجولة الأخيرة عن طريق البريد اعتبارا من 4 أغسطس، مع تحديد الفائز من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يصل عددهم حاليا إلى نحو 200 ألف عضو. ومن المتوقع إعلان النتائج في 5 سبتمبر، عندما يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.