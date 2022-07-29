اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا

اليوم، سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا عاديا بشأن أوكرانيا في الساعة 17:00 بتوقيت موسكو. ولن يكون فيه موضوع محدد بشكل خاص – يبدو أن شركاءنا الغربيين السابقين طلبوه في آخر يوم عمل من شهر يوليو/تموز فقط حتى يتسنى على الأقل أن اجتماعا بشأن أوكرانيا واحدا سيعقد في غضون شهر.