"إيني": بإمكاننا إيجاد بديل كامل للغاز الروسي بحلول 2025

أعلنت شركة الطاقة الإيطالية “إيني” أن بإمكانها إيجاد بديل لكمية الغاز الروسي، التي تشتريها الآن، بحلول عام 2025.

وقالت الشركة في بيان: “تهدف المبادرات إلى ضمان إمدادات الغاز للسوق الإيطالي بحلول عام 2025 بحجم يعادل 100% من 20 مليار متر مكعب يتم استيرادها سنويا من روسيا”.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لتوفير مصادر بديلة لإمدادات الغاز لإيطاليا وأوروبا من خلال استخدام التحالفات الاستراتيجية. كما وقعت الشركة اتفاقيات جديدة لتوريد الغاز مع الجزائر ومصر والكونغو، وقد توفر فرصا إضافية في دول أخرى من محفظتها العالمية للغاز، بما في ذلك ليبيا وأنغولا وموزمبيق.

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في شهر يونيو/حزيران الماضي، دخلت شركة “إيني” الإيطالية حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

في غضون ذاك، خفضت “غازبروم” الروسية إمدادات الغاز عبر خط أنابيب الغاز الرئيسي من روسيا إلى أوروبا “نورد ستريم-1″، منذ منتصف يونيو الماضي، أولاً إلى حوالي 60% من الطاقة التصميمية (لا تزيد عن 100 مليون متر مكعب بحجم مخطط 167 مليون)، ثم إلى حوالي 40% (لا يزيد عن 67 مليون متر مكعب). في 27 يوليو/تموز الجاري، انخفضت إنتاجية خط أنابيب الغاز مرة أخرى، والآن يمكن توصيل إمدادات خطوط أنابيب الغاز بكمية لا تزيد عن 20% من طاقتها القصوى.