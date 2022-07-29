المركزي الإماراتي يفرض عقوبات على 6 بنوك لعدم تطبيق معيار الإفصاح المشترك

أعلن مصرف الإمارات المركزي فرض عقوبات مالية على 6 بنوك عاملة في الدولة، وذلك لعدم الامتثال للمعايير في تطبيق إجراءات تبادل المعلومات بشكل تلقائي ومعيار الإفصاح المشترك.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، تأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاقات البنوك في تحقيق مستويات مناسبة من الامتثال فيما يتعلق بالعناية الواجبة المطلوبة وإجراءات ومعايير الإبلاغ.

وقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الدولة بوقت كافٍ لتطبيق معيار الإفصاح المشترك.

“المركزي الإماراتي” يفرض عقوبات مالية على أحد البنوك… والسبب غسيل الأموال

ويعد معيار الإفصاح المشترك نهجا عالميا للتبادل التلقائي للحسابات المالية والمعلومات المتعلقة بالضرائب مع المنظمات المالية التنظيمية حول العالم من خلال قنوات آمنة.

ويحدد المعيار المعلومات المطلوب تبادلها، وأنواع المؤسسات المالية الملزمـة بالإبـلاغ، والأنواع المختلفة للحسابات المالية وأصحاب الحسابات المشمولة في هذا النطـاق، بالإضافة إلى إجراءات العناية الواجبة المشتركة التي يتعين على المؤسسات المالية اتباعها.