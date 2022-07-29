اجتماع لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الدبداب مع الجارة الجزائر

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بطرابلس، الاجتماع التحضيري الختامي للجنة المكلفة من قبل وزير ‏الداخلية؛ لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع الجارة الجزائر.‏

وحضر الاجتماع جميع المكونات المعنية بالمنفذ، ومندوبين ‏عن الوزارات المعنية: الداخلية، الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، إلى جانب مندوبين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية، وممثل المجلس البلدي غدامس أحمد واوو.‏

وتناول الاجتماع؛ مراجعة كافة محاضر الاجتماعات السابقة، وما توصلت ‏إليه اللجنة من المعالجات التي اتخذت حيال الاحتياجات التشغيلية ‏الضرورية؛ على مختلف الأصعدة القانونية والإدارية والفنية والخدمية، ‏حتى يكون المعبر بالجاهزية المطلوبة استعدادًا لفتحه، وإحالة ‏التوصيات للجهات المعنية لاستكمال ترتيبات التواصل المتبقية.‏

ونوه مدير إدارة العلاقات والتعاون لمجهودات التي بذلت من قبل اللجنة، وكافة العاملين ‏بالمنفذ لتذليل كافة العقبات لإعادة فتح المنفذ بين البلدين الشقيقين، بما ‏يعود بالنفع على الجانبين. (وال) أ م/ ر ت

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