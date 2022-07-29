اجتماع لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الدبداب مع الجارة الجزائر

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون بطرابلس، الاجتماع التحضيري الختامي للجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية؛ لتقييم الاحتياجات التشغيلية لمنفذ غدامس الحدودي مع الجارة الجزائر.
وحضر الاجتماع جميع المكونات المعنية بالمنفذ، ومندوبين عن الوزارات المعنية: الداخلية، الخارجية، المواصلات، الصحة، الاقتصاد، إلى جانب مندوبين عن الأجهزة الأمنية والرقابية والعسكرية، وممثل المجلس البلدي غدامس أحمد واوو.
وتناول الاجتماع؛ مراجعة كافة محاضر الاجتماعات السابقة، وما توصلت إليه اللجنة من المعالجات التي اتخذت حيال الاحتياجات التشغيلية الضرورية؛ على مختلف الأصعدة القانونية والإدارية والفنية والخدمية، حتى يكون المعبر بالجاهزية المطلوبة استعدادًا لفتحه، وإحالة التوصيات للجهات المعنية لاستكمال ترتيبات التواصل المتبقية.
ونوه مدير إدارة العلاقات والتعاون لمجهودات التي بذلت من قبل اللجنة، وكافة العاملين بالمنفذ لتذليل كافة العقبات لإعادة فتح المنفذ بين البلدين الشقيقين، بما يعود بالنفع على الجانبين. (وال) أ م/ ر ت
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