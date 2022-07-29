أوزبكستان توضح لماذا يحتاج العالم إلى منظمة شنغهاي

وقال فلاديمير نوروف، وزير خارجية أوزبكستان بالوكالة، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي في طشقند عاصمة أوزبكستان، الجمعة، إن منظمة شنغهاي تبقى مطلوبة لدى العالم كمنصة للتواصل والتعامل بين الدول ولحل القضايا الكثيرة التي تواجه الدول.