"كنا نتوقع من الفرنسيين ألفاظا أكثر أخلاقية"… لافروف يعلق على تصريحات ماكرون بشأن زيارة أفريقيا

وقال لافروف في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: “فيما يتعلق بالرئيس ماكرون وتصريحاته، يمكن للمرء أن يتوقع حقا المزيد من البيانات الأخلاقية من الفرنسيين”.

وأشار ماكرون إلى إنه قلق بشأن النشاط العسكري والدبلوماسي لروسيا في أفريقيا، وإنه لن يسميه تعاونا، بل “دعم الأنظمة والمجالس العسكرية الفاشلة”.

وأضاف لافروف: “إذا نظرت إلى قائمة الدول التي قمنا بزيارتها في أفريقيا، وإذا كان رد فعله على ذلك، فهذه إهانة كبيرة للدول التي تواصل، على الرغم من كل شيء، تطوير العلاقات باستمرار مع روسيا”.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن قلقه من وجود روسيا في عدد من الدول الأفريقية. وذكر أن روسيا لا تتعاون بل “تتواطأ مع السلطات السياسية الضعيفة”. كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الوجود الروسي المختلط في أفريقيا يمثل مصدر قلق في المقام الأول للقارة الأفريقية.