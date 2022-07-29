منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الاسيسكو ) تختار جامعة ليبية لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الاول حول استعمال التكنولوجيا الناشئة في ممارسة وتدريس اللغة العربية .

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- اختارت منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة ” الاسيسكو ” جامعة ليبيا المفتوحة لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الاول حول استعمال التكنولوجيا الناشئة في ممارسة وتدريس اللغة العربية .

واعلنت المنظمة في بيان ان المؤتمر الذي ينظم خلال اكتوبر القادم يهدف الى دعم وتسهيل اندماج اللغة العربية في التطبيقات الرقمية الحديثة .

ويأتي المؤتمر في اطار عمل الاسيسكو لدعم اللغة العربية على المستويين على المستويين الاقليمي والدولي وتحسين تعلم وتعليم اللغة العربية باستخدام التطبيقات الرقمية الحديثة .

ويشارك في المؤتمر عدد من اساتذة الجامعات والمراكز العلمية من مختلف الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة .

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