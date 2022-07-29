ليبيا نيوز

منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة ( الاسيسكو ) تختار جامعة ليبية لتنظيم المؤتمر العلمي الدولي الاول حول استعمال التكنولوجيا الناشئة في ممارسة وتدريس اللغة العربية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- اختارت منظمة العالم الاسلامي للتربية  والعلوم والثقافة ” الاسيسكو ” جامعة ليبيا المفتوحة لتنظيم  المؤتمر العلمي  الدولي  الاول حول استعمال التكنولوجيا  الناشئة في ممارسة  وتدريس اللغة العربية .

واعلنت المنظمة في بيان  ان المؤتمر الذي ينظم خلال اكتوبر القادم يهدف  الى دعم  وتسهيل  اندماج اللغة العربية  في التطبيقات الرقمية الحديثة .

ويأتي المؤتمر في اطار عمل الاسيسكو  لدعم اللغة العربية  على المستويين على المستويين الاقليمي  والدولي  وتحسين  تعلم وتعليم اللغة العربية  باستخدام التطبيقات الرقمية الحديثة .

ويشارك في المؤتمر عدد من اساتذة الجامعات والمراكز العلمية  من مختلف الدول الاعضاء وغير الاعضاء في المنظمة .

وال..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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