النائب نجاة عون: انهيار مرتقب للجهة الشمالية من إهراءات القمح في مرفأ بيروت

وحول أسباب عدم إفراغ القمح من الإهراءات قالت عون:”عندما تحدثنا مع الوزراء المعنيين قالوا إنه عندما بدأت الإهراءات بالإنحناء لم يجرؤوا على إدخال الموظفين لإخراج القمح، الحكومة السابقة كانت مسؤولة عن هذا الموضوع، ونحن صلتنا الضوء على هذا الموضوع قبل ذلك وقلنا لهم إنه يجب إفراغ القمح قبل أن يتعفن أو يفرز غازات، لم يسمع أحد”، لافتة إلى أنه “عندما استلمت هذه الحكومة الموضوع أيضًا لم يستطيعوا الوصول للتنظيف، وما سمعته أنه كان يوجد معدات قدمتها الدولة البلجيكية ولكن لم تستعمل لتنظيف مكان القمح”.