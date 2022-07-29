اتفاقية بين سفارة اليابان بليبيا وبرنامج الأغذية العالمي لدعم التغذية المدرسية في ليبيا

طرابلس 29 يوليو 2022 (وال)- وقّع برنامج الأغذية العالمي اتفاقية مع سفارة دولة اليابان بليبيا، تهدف إلى قيام طوكيو بتوفير الدعم اللازم لعمليات البرنامج في ليبيا.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي؛ بأن الاتفاقية التي أشرفت على مراسم توقيعها يأتي في إطار الدعم الياباني لعمليات البرنامج في ليبيا وتكاتف الجهود والشراكات الإقليمية والدولية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد البيان بأن العمل سيتم بين الجانبين لتعزيز جهود دعم مستويات الأمن الغذائي ومن بينها البرنامج الوطني للتغذية المدرسية.

ووقع الاتفاقية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية القائم بالأعمال في السفارة اليابانية ماساكي أماديرا، والمدير القُطري لبرنامج الأغذية الــعالمي في ليبيا ميساء الغريباوي. (وال)

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