الأردن يسجل أعلى حمل كهربائي خلال أشهر الصيف

أكدت السلطات الأردنية أن الحمل الكهربائي بلغ، أمس الخميس، 3350 ميغا واط، والحمل النهاري 2950 ميغا واط، وهو الحمل الأقصى المسجل خلال الصيف الحالي.

ونقلت وكالة “عمون”، ظهر اليوم الجمعة، عن شركة الكهرباء الوطنية، أن أقصى حمل كهربائي سجل في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، 4010 ميغا واط، وهو الحمل الأقصى الذي تم تسجيله في المملكة.

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وشددت الشركة الأردنية على قدرتها لمواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية عبر تنفيذ الخطط التشغيلية المناسبة والتأكد من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لاستيعاب الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال فصل الصيف.

وكان أمجد الرواشدة، مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في المملكة، قد أوضح أن النظام الكهربائي في بلاده يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة وتزيد الشركة استعدادها لمواجهة الأحمال الكهربائية خلال شهور الذروة، مضيفا أن الشركة قادرة على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية.

ولفت إلى أن النظام الكهربائي في المملكة، سواء في شبكة النقل أو التوليد بكامل جاهزيته، من أجل مواجهة موسم الصيف، كما أن الشركة استكملت برامج الصيانة الدورية والوقائية من أجل استيعاب الأحمال الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.