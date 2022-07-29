عاجل | الأمم المتحدة تُعلن مغادرة ستيفاني وليامز لمنصبها كمستشارة أممية في ليبيا نهاية الشهر الجاري

عاجل | الأمم المتحدة تعلن مغادرة ستيفاني وليامز لمنصبها كمستشارة أممية في ليبيا نهاية الشهر الجاري، وتعلن أن مساعدها ريزدون زنينغا هو من سيتولى المسؤولية إلى حين تسمية شخص آخر. (وال)

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