بحث حول الإذاعات المحلية يتحصل على درجة الامتياز في كلية إعلام الجفارة .

الجفارة 29 يوليو 2022م ( وال )- في لقاء علمي مفتوح ساده النقاش المستفيض ، ووسط حضور ثلة من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية وأولياء أمورهم ، تحصلت الطالبات ” مبروكة الهيشي ” و ” منار أبوحلالة ” و” رتاج الوحيشي ” على درجة الامتياز بنسبة 91 في المئة ، إثر مناقشة مشروع تخرجهن الذي جاء موسمًا بعنوان ( معايير انتقاء الأخبار الإذاعية )، دراسة ميدانية للقائمين بالاتصال في إذاعتي جنزور والزاوية، وذلك ضمن متطلبات الحصول على درجة البكالوريس في الإعلام .

وتكونت لجنة المناقشة -التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ، بمقر الجامعة الكائن بالسهلة- من الأستاذين ” الهادي الهوش ” و ” محمود الأعوج ” فيما أسندت مهمة الإشراف والمتابعة للأستاذ ” عمر قنص ” .

استهدف البحث -الذي قُسّمَ إلى 3 فصول وجاء في 70 صفحة- التعرف على أيّ من المعايير ” السياسية، والاجتماعية، والمهنية، والذاتية، وكذلك المعايير وليدة اللحظة التي قد تفرض نفسها وقت الأزمات والصراعات ، أي منها كانت الأكثر اعتمادًا من طرف الإذاعيين أثناء انتقائهم للأخبار، بالإضافة إلى الوقوف على وظائف الخبر وأبعاد رسالته التي يعتمد عليها البحاثون ، وكذلك تحديد الصعوبات التي تعترض عملية انتقاء البحاثون لما يرونه صائب ونافع ولا يجد طريقه للنشر بسبب تلك العوامل المانعة .

واتفقت الإذاعتان على مناهضة خطاب الكراهية ونشر الفتن ، كما اتفقتا على خضوع طبيعة عملهما للظروف والأحداث غير المستقرة التي أترث سلبًا على مسارهم المهني ، وكذلك غياب الدعم المالي للإذاعتين ، وافتقارهما لبرامج التدريب رغم أهميتها .

وأوصـت الطـالـبـات في ختام بحثهن إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر النسائي وإشراكه في العمل الإذاعي؛ نظرًا لوجود شواغل وبرامج خاصة بالمرأة لا تعي تفاصيلها إلا هي ، وضرورة اهتمام الإذاعتين بأخبار المناسبات الاجتماعية؛ كون أن منطلقهما محلي بحث، مشددة على أهمية دعم الإذاعتين مالياً وتدريب كوادرها ليرتقي الخطاب الإذاعي للمستوى الذي ينشده كل متلقي ومستمع .

يشار إلى أن كلية الفنون والإعلام دأبت على إجراء المناقشات المفتوحة لقناعة منها أن حضور طلاب السنة الرابعة لهذه المناقشات سيُضيف لهم ثراء وإثراء علمي قيّم سيُساعدهم حتمًا في مشاريعهم القادمة .

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