تم العثور على شظايا من ذخيرة “هيمارس” في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”.

ويوجد أرقام على بعض أجزاء الشظايا.

وفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.

كما أكد إدوارد باسورين، نائب رئيس القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، للصحفيين أن كييف كانت تعلم أن هناك سجناء أوكرانيين في المركز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال: “إنهم يعرفون بالضبط مكان احتجازهم (الأسرى). وبعد أن بدأ أسرى الحرب الأوكرانيون يتحدثون عن الجرائم التي ارتكبوها، بأوامر من كييف، اتخذت القيادة السياسية لأوكرانيا القرار.. توجيه ضربة هنا”.

تم تطوير “هيمارس” في الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة “BAE Systems” و”Lockheed Martin” في 1996-2000 ويتم إنتاجه منذ عام 2003. تم إنشاؤه على أساس هيكل بعجلات “FMTV” ثلاثي المحاور للجيش الأمريكي، ويمكنه حمل ستة صواريخ أو صاروخ باليستي تكتيكي واحد “ATACMS”، ويصل مدى إطلاق النار الفعال لأنواع معينة من المقذوفات إلى 80 كيلومترًا. بعد أربعة أشهر من بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، استخدمت القوات الأوكرانية نظام “هيمارس” ضد القوات المسلحة الروسية.