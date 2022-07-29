وفد ( جمعية ليبيا لهواة الطوابع والعملات ) يشارك في المعرض الرابع للطوابع والعملات بعمان .

عمان 29 يوليو 2022 ( وال )- بمشاركة الوفد الليبي ( جمعية ليبيا لهواة الطوابع والعملات ) افتتح امس بالعاصمة الأردنية عمان المعرض الرابع للطوابع والعملات ، بحضور الاميرة ” عالية بنت الحسين ” وبعض الشخصيات من الهيئات الدبلوماسية والاردنية والمهتمين بهذا الشأن .

ويهتم المعرض الذي تشارك فيه ( 16 ) دولة عربية واجنبية بالطوابع البريدية والعملات القديمة و الجديدة التي تتضمن تاريخ كل دولة ، وبعض الميداليات التذكارية للبلدان المشاركة .

ويتكون الوفد الليبي المشارك في هذا المعرض من ( 7 ) هواة مشاركين بشكل فرادي مصحوبين بعملات وطوابع ليبية تحكي تاريخ ليبيا القديم و الحديث .

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