دورية مشتركة للشرطة الزراعية والحرس البلدي بسرت تضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية .

سرت 29 يوليو 2022 ( وال )- ضبطت دورية مشتركة للشرطة الزراعية والحرس البلدي بسرت أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية ، وذلك خلال حولة تفتيشية على المحلات والصيدليات في المدينة .

وذكرت اللجنة المكلفة للحملة لمراسل وكالة الأنباء الليبية اليوم أن الدورية المشتركة صادرت خلال هذه الجولة أدوية وأسمدة ومبيدات حشرية وبذور نباتية منتهية الصلاحية وغير صالحة كانت تباع بتلك المواقع والصيدليات وتشكل خطر على حياة المواطن .

وأوضحت اللجنة أنه تم قفل صيدلية بيطرية لمخالفتها الإجراءات والشروط الصحية واذن المزاولة للنشاط ، واحالت جميع المخالفين للجهات المختصة .

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