ليبيا نيوز

دورية مشتركة للشرطة الزراعية والحرس البلدي بسرت تضبط أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية .

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 29 يوليو 2022 ( وال )- ضبطت دورية مشتركة للشرطة الزراعية والحرس البلدي بسرت أدوية ومبيدات منتهية الصلاحية ، وذلك خلال حولة تفتيشية على المحلات والصيدليات في المدينة  .

   وذكرت اللجنة المكلفة للحملة لمراسل وكالة الأنباء الليبية اليوم أن الدورية المشتركة صادرت خلال هذه الجولة أدوية وأسمدة ومبيدات حشرية وبذور نباتية منتهية الصلاحية وغير صالحة كانت تباع بتلك المواقع والصيدليات وتشكل خطر على حياة المواطن .

   وأوضحت اللجنة أنه تم قفل صيدلية بيطرية لمخالفتها الإجراءات والشروط الصحية واذن المزاولة للنشاط ، واحالت جميع المخالفين للجهات المختصة .

   …( وال-سرت )…

  

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك