فرنسا تشتري مدافع من طراز "قيصر" لتعويض مخزونها المتناقص بسبب أوكرانيا

طلبت وزارة الدفاع الفرنسية شراء 18 مدفعا من نوع “قيصر” لتعويض 18 قطعة سُلمت لأوكرانيا، ما تسبب في تراجع مخزونها من هذه المعدات بمقدار الربع تقريبا.

وأعلنت المجموعة الفرنسية المنتجة “نيكستر” اليوم الجمعة في بيان: “ستسلم الأنظمة إلى الجيش في موعد أقصاه صيف 2024. عملية البيع تمت في إجراء سريع استجابة لوتيرة اقتصاد الحرب”.

تريد باريس أن تكون صناعة الدفاع قادرة على زيادة معدلات إنتاجها وقدراتها بسرعة للاستجابة للوضع الناجم عن الأزمة الأوكرانية، بحسب إذاعة “مونت كارلو”.

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ويستغرق صنع القطعة الواحدة من هذه المدافع 18 شهرا ضمن مواقع “نيكستر” في وسط فرنسا، حسب الشركة المنتجة. وقبل العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير/ شباط، كان الجيش الفرنسي يملك 76 مدفعا من نوع قيصر عيار 155 ملم تثبت على شاحنات بمدى 40 كيلومترا.

لم تكشف الشركة عن قيمة العقد. لكن قبل أيام، أعلن وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو في مجلس الشيوخ أنه سيتم تخصيص “85 مليون يورو” لاستبدال 18 مدفعا من طراز قيصر.