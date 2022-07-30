البنتاغون: الضربة الأوكرانية على مركز احتجاز أسرى الحرب "غير مقصودة"

قال مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون إنه “إذا قصفت كييف مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في يلينوفكا، حيث قُتل أسرى حرب أوكرانيون ، فإن ذلك تم عن غير قصد”.

وأضاف المسؤول، اليوم الجمعة: “إذا كانت الضربة من الجانب الأوكراني، فأؤكد لكم أنهم لا يريدون فعل ذلك”.

وتم العثور، اليوم الجمعة في 29 تموز/يوليوعلى شظايا من ذخيرة “هيمارس” في موقع قصف مركز الاحتجاز السابق في يلينوفكا، وفقًا لمراسل وكالة “سبوتنيك”.

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ووفقًا لمقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك، ارتفع عدد القتلى بسبب الضربة التي شنتها القوات الأوكرانية على المركز في يلينوفكا، حيث يوجد أسرى حرب أوكرانيون، إلى 53.