ليبيا نيوز

الهلال الأحمر الليبي والصليب الأحمر الألماني يناقشان البرامج المستقبلية وآفاق التعاون المشترك.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 29 يوليو 2022م (وال)- اختتم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم الاجتماعات الموسعة بين جمعية الهلال الأحمر الليبي مع الصليب الأحمر الألماني.

ونُوقش خلال هذه الاجتماعات التي استمر ثلاثة أيام متواصلة البرامج المشتركة بين الجمعتين والمقترحات المستقبلية للشراكة مع تقييم التحديات ووضع آليات التعامل معها

وضم الاجتماع عن جمعية الهلال الأحمر الليبي عدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالأمانة العامة والتي لها برامج مشتركة مع الصليب الأحمر الألماني .

وعن الصليب الأحمر الألماني شارك في الاجتماعات مدير المكتب الإقليمي والمندوب في ليبيا ومجموعة من مدراء الإدارات.

واختتم الاجتماع بزيارة لمقر الصليب الأحمر الألماني ببيروت وتبادل فيه الطرفين الهدايا التذكارية التي تأكد على وحدة الحركة وقوة علاقة الجمعية مع كافة الشركاء .

… ( وال ) …

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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