وزارة الثقافة: قرار اقامة معرض الكتب العائم من عدمه يعود للجهات المسئولة ومهمتي تقتصر على مراجعة عناوين الكتب.

طرابلس 29 يوليو 2022م (وال) ـ قالت وزارة الثقافة إن قرار اقامة معرض الكتب العائم من عدمه، يعود للجهات المسئولة والمستضيفة له وإن مهمتها تقتصر على مراجعة عناوين الكتب التي سيتم عرضها واستبعاد ما يتعارض منها مع القوانين الليبية.

وأضافت الوزارة في توضيح بشأن سفينة معرض الكتب العائم نشرته عبر حسابها على “فيسبوك” أن الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية، التابعة لها قامت بمراجعة الكشوفات التي أحيلت إليها، والمتضمنة عناوين الكتب التي سيتم عرضها وهىً باللغتين العربية والانجليزية حيث تم استبعاد ومنع عرض وتداول بعض العناوين من هذه الكتب، لكونها تتعارض مع قانون المطبوعات رقم 76 لسنة 1972.

وأوضحت الوزارة أنه تم استبعاد ومنع 215 عنوان فقط، وتمت مخاطبة الجهات ذات العلاقة بالخصوص، لسحبها من المعرض، وعدم السماح بعرضها أو تداولها، كما تم تكليف لجنة لمراجعة الكتب الموجودة بالباخرة، قبل الشروع فى افتتاح المعرض، مؤكدة أنها حريصة كل الحرص على عدم نشر أو تداول كل ما يسيء لديننا الحنيف، وكل ما يخالف القانون.

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق المشرف على هذا المعرض، وقد أبدى التزامه بسحب الكتب التي تم منعها، وعدم عرضها وتداولها.

وكان المجلس البلدي مصراتة قد قرر إلغاء استضافة معرض الكتاب العائم على متن السفينة (لوغوس هوب) الذي كان مقررا إقامته بميناء مصراتة مطلع أغسطس القادم بعد وصول عديد التحفظات من جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها، كون المعرض قد يؤدي لتوجيه رسائل عبر جهات تتعارض في أنشطتها مع قوانين الدولة الليبية.