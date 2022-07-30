ليبيا نيوز

مقتل 8 أشخاص إثر تحطم مروحية إنقاذ في جبال جورجيا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قال وزير الداخلية الجورجي، إن مروحية إنقاذ فقدت السيطرة وتحطمت في منحدر جبلي اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص كانوا على متنها.

موسكو- سبوتنيك. كانت المروحية في منتجع جودوري الجبلي للتزلج لالتقاط اثنين من الطيارين المظليين الذين تقطعت بهم السبل ومدرب وسائح أجنبي، عندما بدأت في الدوران خارج نطاق السيطرة وسقطت.
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وقال فاختانج جوميلوري: “لسوء الحظ، لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص واحد. كما توفي سائح أجنبي، كانت تجري له عملية إنقاذ”.
أنقذ الشخص المصاب، الذي يبدو أنه المدرب، ونقل من قبل فريق الإنقاذ في حالات الطوارئ. أظهرت لقطات من مكان الحادث المروحية وهي تدور قبل أن تصطدم بالجبل وتحطمت في واد.
وقال جوميلوري: “انتشرت لقطات على الإنترنت والتلفزيون وفقدت المروحية السيطرة وسقطت ولا نعرف أي شيء آخر بعد. سيحدد الخبراء سبب فقدان السيطرة”.
وذكر الوزير أنهم سيبذلون قصارى جهدهم لانتشال جثث أفراد الطاقم الأربعة واثنين من رجال الإنقاذ وطبيبين. أعلنت السلطات غدا السبت يوم حداد في جورجيا.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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