ليبيا نيوز

المندوبة البريطانية بمجلس الامن : تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لمدة 3 أشهر يعد تقويضا لجهود تحقيق الامن والاستقرار .

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

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وكالة الأنباء الليبية

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