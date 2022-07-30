الخارجية التونسية تستدعي القائم بأعمال السفير الأمريكي احتجاجا على تصريحات بشأن الاستفتاء

استدعت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الجمعة، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، احتجاجا على تصريحات الولايات المتحدة بشأن المسار السياسي في تونس.

واعتبرت الخارجية التونسية في بيان لها، أن تلك التصريحات غير مقبولة وتتعارض مع اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأبدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، للقائمة بالأعمال الأمريكية في تونس استغراب بلاده الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس، حسب قوله.

ووصف الجرندي الموقف الأمريكي بأنه لا يعكس روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما، وهو تدخل “غير مقبول” في الشأن الداخلي الوطني، وفقا لصحيفة الشروق.

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