الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش فعاليات أسبوع "آسيان"

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش فعاليات أسبوع “آسيان” في كمبوديا (التجمعات السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”).

واشنطن – سبوتنيك. وقال متحدث باسم الوزارة خلال إفادة عبر الهاتف، “لا توجد خطط للقاء لافروف في كمبوديا”.

هذا وبوقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية ، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى كمبوديا لحضور اجتماع لوزراء دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) الأسبوع المقبل.

واشنطن تبدي رغبتها من جديد بإجراء محادثة هاتفية بين بلينكن ولافروف

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنه تحدث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، واصفا الحوار بينهما بأنه كان صريحا ومباشرا.

كان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دعا بلينكن، إلى العودة إلى نظام “الدبلوماسية الهادئة”، فيما يتعلق بتبادل المواطنين المحتجزين لدى البلدين، بدون أي تكهنات أو حشو إعلامي.