ليبيا نيوز

الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للوقاية من الكوارث.

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بكين  30 يوليو 2022 م ( وال ) –  أطلقت الصين بنجاح مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد، بهدف الوقاية من الكوارث والحد منها.

وجرت عملية الإطلاق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، مساء الجمعة، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2D، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وسيتم استخدام الأقمار الجديدة بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير إنتاجية المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.

….( وال ) ….. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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