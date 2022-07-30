الولايات المتحدة تسجل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود

وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.

ومنذ أن أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة في 17 مايو/أيار الماضي، استمرت الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 في 15 يوليو، وفقا لاتجاه الحالات الذي سجلته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.