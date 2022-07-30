الولايات المتحدة تسجل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود

أكدت الولايات المتحدة تسجيل قرابة 5 آلاف حالة إصابة بجدري القرود حتى يوم الخميس، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وسجلت نيويورك أكبر عدد من الحالات بلغ 1247 حالة، تليها كاليفورنيا بـ799 حالة وإلينوي بـ396، وفقا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض. وحتى الآن لدى الولايات المتحدة أعلى حصيلة إصابات بجدري القرود في العالم.
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أمس, 20:12 GMT
ومنذ أن أبلغت الولايات المتحدة عن أول حالة في 17 مايو/أيار الماضي، استمرت الحالات في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد، حيث قفزت أعلى حصيلة يومية للحالات إلى 439 في 15 يوليو، وفقا لاتجاه الحالات الذي سجلته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض.
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