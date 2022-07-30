مسح: قرابة نصف موظفي الصحة العامة الأمريكيين أبلغوا عن حالة عقلية واحدة على الأقل

أبلغ قرابة نصف الموظفين العاملين في مجال الصحة العامة في الولايات المتحدة عن أعراض الإصابة بحالة صحية عقلية واحدة على الأقل، وفقا لمسح جديد أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وذكر تقرير صادر عن مراكز مكافحة الأمراض، أنه في مسح أجري في عام 2022 على 26069 من الموظفين في مجال الصحة العامة، أبلغ 48 في المائة عن أعراض حالة صحية عقلية واحدة على الأقل.

وأبلغ ما مجموعه 28.4 في المائة عن أعراض الإصابة باضطراب ما بعد الصدمة، يليه القلق (27.9 بالمائة)، والاكتئاب (27.7 بالمائة).

وأبلغ حوالي 8 في المائة من الموظفين عن أفكار انتحارية.

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وكانت هذه الأعراض الأكثر شيوعا بين أولئك الذين عملوا أكثر من 60 ساعة في الأسبوع أو قضوا معظم وقتهم في العمل على أنشطة استجابة لكوفيد-19، وفقا للمسح.