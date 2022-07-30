المركز الوطني للأرصاد الجوية: درجات حرارة تكون اليوم السبت في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

طرابلس 30 يوليو 2022 (وال)- اصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، نشرة حول الاحوال الجوية تةقع فيها أن تكون درجات حرارة في معدلاتها الفصلية مع ارتفاع طفيف على الدواخل ومناطق الجنوب.

** رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – الجبل الغربي.

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء الأحد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على الساحل وتسجل بين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء غد.

** الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد .

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

** الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و43 درجة مئوية.

** الواحات – السرير – تازربو – الكفرة .

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و41 درجة مئوية.

وال..