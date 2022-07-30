وزارة التجارة الصينية: مشروع قانون الرقائق الأمريكية سيعطل التجارة العالمية

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة، إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين.

وأكدت الوزارة أن القانون سيؤدي إلى تشويه سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية وتعطيل التجارة الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن التشريع الأمريكي هو سياسة دعم متباينة نموذجية للصناعة مع مبالغ ضخمة من الدعم ستقدم لقطاع الرقائق الأمريكي.

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وقال البيان إنه يتعين تنفيذ مشروع القانون الأمريكي وفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية ذات الصلة ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز، وذلك للمساعدة في الحفاظ على أمن واستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية وتجنب التجزئة، وفقا لوكالة شينخوا.