ترامب ينصح بيلوسي بعدم زيارة تايوان

نصح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بعدم زيارة تايوان، لافتا إلى أن زيارتها ستؤدي إلى تفاقم التوتر مع الصين.

واشنطن – سبوتنيك. وكتب ترامب في موقعه ” Truth Social”إنها ستجعل الأمور أسوأ فقط”، مضيفا أن الهدف من تدخلات بيلوسي في قضية تايوان فقط “لخلق المشاكل وكسب المال”.

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وحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ستقوم بيلوسي بجولة آسيوية يوم الجمعة، تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وتايوان.

وحذر الرئيس الصيني، شي جين بينغ، نظيره الأمريكي، جو بايدن، من “اللعب بالنار” بشأن تايوان، وسط ‏تصاعد المخاوف بشأن زيارة محتملة ستقوم بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة ‏التي تطالب بها الصين.‏