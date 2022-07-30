نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب استمرار انتشار جدري القردة.

نيويورك 30 يوليو 2022 م ( وال ) – أعلنت ولاية نيويورك الأمريكية حالة الطوارئ بسبب استمرار انتشار مرض جدري القردة، ووصول عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في الولاية إلى 1383 حالة.

وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، على “تويتر”: “أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة”.

وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.

وسجلت نيويورك حتى يوم أمس الجمعة ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية.

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