"غارديان": العقوبات ضد روسيا جعلت بوتين أقوى من أي وقت مضى

لقد جعلوا بوتين أقوى، حيث زادت روسيا الصادرات إلى الدول الآسيوية، مما أدى إلى فائض غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها، وأصبح الروبل أحد أقوى العملات العالمية هذا العام، بعد أن عزز بنحو 50 في المئة منذ يناير، في الوقت الذي انزلقت فيه الدول الغربية في الركود.