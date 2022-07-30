"غارديان": العقوبات ضد روسيا جعلت بوتين أقوى من أي وقت مضى

وصف تقرير إعلامي بريطاني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصبح أقوى من أي وقت مضى، بفضل النتائج العكسية للعقوبات الغربية.
ووصف التقرير الذي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية لكاتبه سيمون جينكيز، أن نتائج الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الغربية ضد موسكو جاءت بنتائج عكسية، زادت من قوة بوتين.
وبحسب رأي الكاتب، فإن العقوبات ضد روسيا أصبحت القرار الأكثر سوءا وتأثيرا عكسيا في التاريخ الحديث، مضيفا:
لقد جعلوا بوتين أقوى، حيث زادت روسيا الصادرات إلى الدول الآسيوية، مما أدى إلى فائض غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها، وأصبح الروبل أحد أقوى العملات العالمية هذا العام، بعد أن عزز بنحو 50 في المئة منذ يناير، في الوقت الذي انزلقت فيه الدول الغربية في الركود.
وأضاف الكاتب أن حالة من عدم الثقة تسود في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، في الوقت الذي تحتاج فيه ألمانيا والمجر للغاز الروسي، كما أصبحت تكلفة المعيشة أكثر ارتفاعا، في الوقت الذي يتنافس فيه ليز تراوس وريش سوناك لخلافة جونسون بخطاب متشدد مع الوعيد بتشديد العقوبات دون ذكر أي هدف.
سر القوة المتنامية للروبل… كيف أدارت روسيا الحرب الاقتصادية الغربية ضدها؟
23 يونيو, 20:00 GMT
بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بدأت الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا، ولا سيما على موارد الطاقة الروسية. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته.
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