بيان رسمي من يوتيوب يؤكد إزالة إعلانات "تخالف القيم الإسلامية" بناء على طلب السعودية

أزالت شركة “غوغل” عددا من الإعلانات من موقع يوتيوب “تخالف القيم الإسلامية”، بناء على طلب تقدمت به السلطات السعودية.

وحسب جريدة “عكاظ” السعودية، فقد أصدرت إدارة موقع يوتيوب أكدت فيه استجابتها لطلب المملكة العربية السعودية بوقف إعلانات تتعارض مع الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية في المملكة.

السعودية تحذر “يوتيوب” وتتوعده باتخاذ إجراءات ضده

وحسب البيان، شددت إدارة موقع يوتيوب على أن حماية المجتمع تتصدر أولويات عملها، كاشفة عمّن وصفتهم بـ “الجهات المسيئة” والتي قالت إنها “تحاول دائمًا إيجاد ثغرات في أنظمتنا”.

ولفتت إلى أنه “خلال العام الماضي حظرت غوغل عالميًا أكثر من 286 مليون إعلان عبر منصاتها؛ بسبب ترويجها لمحتوى يخالف سياساتنا للإعلانات”.

وقالت: “ظهرت أخيرا على يوتيوب إعلانات مخالفة لسياسات المنصة، وهي غير مقبولة على الإطلاق؛ لذلك اتخذنا عددًا من الإجراءات الفوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياساتنا”.

وأضافت: “تمّت إزالة هذه الإعلانات وإغلاق حسابات المعلنين المسؤولين، وبينما نعمل على إيجاد حلول أخرى، ستوضع قيود مؤقتة على أشكال محدّدة من الإعلانات على يوتيوب تم استهدافها بغرض الإساءة”.