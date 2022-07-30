قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.
وأفاد موقع “السومرية” المحلية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن “القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط”.
بعد عبور جسر الجمهورية.. المتظاهرون يصلون بوابة المنطقة الخضراءhttps://t.co/ZgxwX1PbwS pic.twitter.com/B8tQCeyWcA
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) July 30, 2022
وأضاف الموقع أنه في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
بعد محاولتهم دخول الخضراء.. فتح خراطيم المياه على المتظاهرين (صور)#العراق #السومريةhttps://t.co/vxblMAJwI6
— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) July 30, 2022
في يوم الأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان في العاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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