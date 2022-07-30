ليبيا نيوز

قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.

وأفاد موقع “السومرية” المحلية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن “القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط”.
وأضاف الموقع أنه في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.
في يوم الأربعاء، اقتحم أنصار التيار الصدري مقر البرلمان في العاصمة بغداد، رفضا لترشيح السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، فيما تستمر الخلافات بين القوى السياسية التي تحول دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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