قوات الأمن العراقية تطلق القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء

أطلقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، بعد محاولة دخول المتظاهرين إليها.

وأفاد موقع “السومرية” المحلية، نقلا عن مصدر أمني، قوله إن “القوات الأمنية أطلقت القنابل المسيلة للدموع قرب بوابة المنطقة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط”.

بعد عبور جسر الجمهورية.. المتظاهرون يصلون بوابة المنطقة الخضراءhttps://t.co/ZgxwX1PbwS pic.twitter.com/B8tQCeyWcA — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) July 30, 2022

وأضاف الموقع أنه في وقت سابق من اليوم، حاول المتظاهرون إسقاط الحواجز الكونكريتية الموجودة أمام بوابة الخضراء، من جهة وزارة التخطيط، بعد اجتيازهم الحواجز الكونكريتية على جسر الجمهورية وسط العاصمة بغداد.

بعد محاولتهم دخول الخضراء.. فتح خراطيم المياه على المتظاهرين (صور)#العراق #السومريةhttps://t.co/vxblMAJwI6 — AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) July 30, 2022