مقتل جندي باكستاني وإصابة 6 انفصاليين في اشتباكات

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، مقتل أحد جنوده وستة مسلحين بعد عملية ليلية في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي باكستان.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن الجيش الباكستاني بيانا جاء فيه أنه أثناء تبادل إطلاق النار مع الانفصاليين في منطقة هوشاب بمديرية كيش، أصيب جندي آخر.

وأضاف البيان أن العملية بدأت بعد أن تلقت القوات الحكومية معلومات تفيد بأن مجموعة من المتمردين كانوا يركبون دراجات نارية من كيش إلى ماستونج، خلال ذلك أطلق المتمردون النار على القوات وأسفر الاشتباك مع الجيش عن مقتل ستة مسلحين وجندي واحد.

في السياق ذاته، صادرت القوات أسلحة وذخائر كان يحملها المتمردون القتلى وتتواصل عملية البحث والتطهير اليوم السبت.

يذكر أنه منذ ما يقرب من عقدين، كانت بلوشستان مسرحا لتمرد منخفض المستوى من قبل جيش تحرير بلوشستان وجماعات انفصالية أخرى تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام أباد، فيما تقول الحكومة الباكستانية إنها قمعت التمرد إلا أن العنف في الإقليم لا يزال مستمرا.