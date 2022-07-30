لتنفيذ جدول المرتبات الموحد : الدبيبة يصدر تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية .

طرابلس 30 يوليو 2022 م (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة ( 2022 م) .

جاءت تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في رسالة لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ” عادل جمعه ” وتم تعميمها اليوم على الوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها

(وال)