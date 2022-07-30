ليبيا نيوز

لتنفيذ جدول المرتبات الموحد : الدبيبة يصدر تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 30 يوليو 2022 م (وال)- أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” تعليماته للوزارات والمؤسسات والهيئات بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لإجراء المطابقة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد المعتمد من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة ( 2022 م) .

جاءت تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية في رسالة لوزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ” عادل جمعه ” وتم تعميمها اليوم على الوزراء ورؤساء ومدراء الهيئات والأجهزة والمؤسسات والمصالح والمراكز وما في حكمها

(وال)

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وكالة الأنباء الليبية

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