مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية

حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.
وفي تغريدة نشرها المركز محملة بخريطة، والمسار المحتمل للصاروخ، أشارت فيها إلى إمكانية سقوطه فوق عدد من الدول من بينها دول عربية.
تحديث (3) #سقوط_حطام_الصاروخ_الصيني
بحسب (USSTRATCOM): موعد السقوط 30 يوليو، 17:47 غرينتش ± 5 ساعات. خارطة (1)
بحسب(IAC): 30 يوليو الساعة 16:54 غرينتش ± 6 ساعات. خارطة (2)
جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها. السعودية قطر السودان من ضمنها #عاجل pic.twitter.com/giJ9g02KzL
— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) July 30, 2022
وبحسب المركز، إن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها، ومن بينها السعودية والسودان وقطر.
وحدد المركز موعد السقوط 30 يوليو/تموز، في الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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