ليبيا نيوز

مركز الفلك الدولي يحذر من سقوط حطام الصاروخ الصيني فوق 3 دول عربية

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
حذر مركز الفلك الدولي من إمكانية سقوط حطام الصاروخ الصيني العائد من الفضاء بعد خروجه عن السيطرة فوق عدد من البلدان من ضمنها 3 دول عربية.

وفي تغريدة نشرها المركز محملة بخريطة، والمسار المحتمل للصاروخ، أشارت فيها إلى إمكانية سقوطه فوق عدد من الدول من بينها دول عربية.
وبحسب المركز، إن جميع المناطق تحت الخطوط الحمراء والخضراء مرشحة لسقوط الحطام فوقها، ومن بينها السعودية والسودان وقطر.
وحدد المركز موعد السقوط 30 يوليو/تموز، في الساعة 17:47 بتوقيت غرينتش.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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