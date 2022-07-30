بحكم القضاء الأمريكي… حفتر ملزم بدفع تعويضات لعائلات ليبية بتهمة التعذيب

قضى أحد القضاة الفيدراليين في ولاية فيرجينيا الأمريكية، بعدم تعاون المشير خليفة حفتر، مع القضاء الأمريكي، فيما تم اتهامه بتعذيب بعض العائلات الليبية.

ووفقا لـ”فرانس 24″ عبر القاضي الأمريكي عن احتمال أن يحكم على حفتر “غيابيا” بدفع تعويضات للعائلات صاحبة الدعوى.

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وحسب درجات التقاضي الأمريكي لا يزال بإمكان حفتر الذي يحمل الجنسيتين الليبية والأمريكية (حسب زعم فرانس 24)، استئناف هذا القرار.

وعن طبيعة تلك التعويضات فلا تزال هناك عدة جلسات سيتم من خلالها تحديد تلك المبالغ؟

ونقلت فرانس 24 بيانا عن أحد محامي العائلات التي رفعت الدعوى قوله إن “حفتر سيُحاسب على جرائم الحرب التي ارتكبها”.

وكانت عائلات ليبية قد تقدمت بشكوى مدنية ضد حفتر، في عامي 2019 و2020، اتهمته فيها بقتل أفراد منها.