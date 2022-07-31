إيني الإيطالية تعلن أرباح النصف الأول العام 2022 .

روما 30 يوليو 2022 م (وال)- سجلت شركة “إيني” الإيطالية في النصف الأول من عام 2022 صافي ربح قدره ( 7.39 ) مليار يورو وصافي ربح معدّل قدره ( 7.07 ) مليار يورو، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك في بيان للشركة الإيطالية بعد موافقة مجلس الإدارة على النتائج الموحدة للربع الثاني والنصف الأول من عام 2022.

ووفقا للبيان فقد بلغ صافي الربح المعدل للمجموعة في الربع الثاني من العام الجاري (3.81 ) مليار يورو، بتحسن قدره (2.9 ) مليار مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 ، أي بمقدار( 5.9 ) مليار في النصف الأول مدعوماً بالأرباح التشغيلية القوية التي بالإضافة إلى ذلك، الأداء الإيجابي لاستثمارات حقوق الملكية المقيمة في حقوق الملكية وانخفاض معدل الضريبة.

وفيما يتعلق بإنتاج الهيدروكربونات، تبلغ التوقعات ( 1.67) مليون برميل نفط مكافئ- يوميا تماشيًا مع التوجيه السابق البالغ ( 1.7 ) مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، صافي تأثيرات القوة القاهرة وتحديث سيناريو إيني لخام برنت المرجعي إلى ( 105 ) دولارات للبرميل في عام 2022.

ويتوقع البيان أن يقدر بحوالي ( 700 ) مليون برميل مكافئ من موارد الاستكشاف الجديدة المتوقعة في عام 2022، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ ( 600 ) مليون برميل مكافئ. .

(وال)