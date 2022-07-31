مفوضية شؤون اللاجئين تحذر من نقص خدمات الحماية للاجئين والمهاجرين .

نيويورك في 30 يوليو 2022 ( وال )-حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين من نقص شديد في خدمات الحماية للاجئين والمهاجرين نحو شمال أفريقيا وأوروبا، بمن فيهم الناجون من الاتجار بالبشر.

وأوضحت المفوضية خلال تقريرها الذي اعدته بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى أنه يُترك بعض الضحايا ليموتوا في الصحراء، ويعاني آخرون من شتى أنواع العنف والتعذيب ، والعديد من أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي.

وبين التقرير مدى الثغرات في خدمات الحماية المتاحة ، لا سيما في المأوى والوصول إلى العدالة وتحديد الناجين .

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