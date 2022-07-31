شركة آبل، تعلن، انخفاض أرباحها بنسبة 11٪ تقريبا في الأشهر الثلاثة الماضية.

واشنطن 30 يوليو 2022 (وال) – أعلنت شركة آبل، يوم الخميس، انخفاض أرباحها بنسبة 11٪ تقريبا في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعمل الشركة في ظل مناخ اقتصادي عالمي يعتبر الأكثر صعوبة من حيث الانكماش وتعطل سلسلة التوريد في الصين بسبب سياسة مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت شركة التكنولوجيا الأكثر قيمة في العالم إنها سجلت إيرادات بلغت 83 مليار دولار، بزيادة 2٪ عن نفس الفترة من العام السابق، وعلى الرغم من أنه كان أعلى رقم للإيرادات سجلته الشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية، إلا أنها سجلت تباطؤا كبيرا في النمو من زيادة الإيرادات بنسبة 36٪ على أساس سنوي في العام السابق.

وأضافت الشركة المبيعات انخفضت في الصين، التي كانت في يوم من الأيام واحدة من أكثر المناطق الواعدة للشركة، بنحو 1٪ خلال الربع.

ومع ذلك، تجاوزت شركة آبل توقعات وول ستريت لكل من مبيعاتها وأرباحها، حيث ارتفعت أسهم آبل بنسبة 4٪ تقريبًا في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الخميس.

ونمت المبيعات الفصلية من خدمات آبل، وهي عنصر حاسم في استراتيجية الشركة للنمو، بنسبة 12٪ لتصل إلى 19.6 مليار دولار، أي أقل بقليل من 19.7 مليار دولار، التي توقعها المحللون.