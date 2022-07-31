مطرب راب روسي يستحوذ على سلسلة "ستاربكس" في البلاد

استحوذ المغني الروسي ورجل الأعمال، تيماتي، على جميع أصول سلسلة “ستاربكس” في روسيا، وسيتم افتتاح أول منافذ بيع في أغسطس/آب، ويعمل الفريق الآن على إيجاد اسم جديد للعلامة التجارية.

وكتب تيماتي عبر حسابه على “إنستغرام” (تطبيق تابع لشركة ميتا المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة): “الآن، رسميًا، تم الاستحواذ على جميع أصول سلسلة ستاربكس وهي تحت قيادتنا مع أنطون بينسكي”.

وأشار تيماتي إلى أنه “لا ينبغي للزوار توقع تغيير كبير للعلامة التجارية”، ولكنه دعا الروس “للمشاركة في تطوير اسم جديد وتصميم شعار”.

وأشار الموسيقي إلى أنه بحلول شهر سبتمبر/أيلول، سيزين تصميم العلامة التجارية الجديد أكثر من مائتي فرع للمقهى في روسيا.

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كما كشف تيماتي أن افتتاح النقاط الأولى سيتم في أغسطس.

وتم تأكيد هذه المعلومات أيضًا من قبل صاحب المطعم أنطون بينسكي وقال عبرحسابه على “إنستغرام”: “هناك خلافات حول الاسم والشعار”.