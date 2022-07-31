الجيش العماني يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الهندية

يشارك الجيش السُّلطاني العُماني في التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك “النجاح/4” الذي سيقام في الهند في الفترة من 1-14 أغسطس/آب المقبل.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم السبت، أن “وحدات من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلة في مظلات سُلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني”.

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وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني.