الجيش العماني يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الهندية

يشارك الجيش السُّلطاني العُماني في التمرين العسكري العُماني الهندي المشترك “النجاح/4” الذي سيقام في الهند في الفترة من 1-14 أغسطس/آب المقبل.
وأكدت وكالة الأنباء العمانية، مساء اليوم السبت، أن “وحدات من الجيش السُّلطاني العُماني ممثلة في مظلات سُلطان عُمان، غادرت البلاد في طريقها إلى الهند للمشاركة في فعاليات التمرين على متن إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السُّلطاني العُماني”.
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28 يوليو, 13:50 GMT
وأشارت إلى أن هذا التمرين يأتي في إطار الخطط التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش العُماني بهدف إدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السُّلطاني العُماني.
وأوضحت أن هذا التمرين ضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني لتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، ويأتي بحسب الخطط التدريبية والتأهيلية لمنتسبيه تحقيقا للأهداف الوطنية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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