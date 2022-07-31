واشنطن تدعو القوى السياسية في العراق إلى الالتزام بضبط النفس وحل الخلافات سلميا

دعت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم السبت، القوى السياسية في البلاد إلى الالتزام بضبط النفس ونبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.

بغداد، 30 يوليو – سبوتنيك. وجاءت الدعوة الأمريكية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة العراقية، بغداد، اليوم، واقتحام مبنى البرلمان من قبل المتظاهرين المؤيدين للتيار الصدري.

الحلبوسي يعلق جلسات البرلمان العراقي على خلفية الاحتجاجات

ونشرت السفارة بيانا لها على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” (شبكة تابعة لشركة “ميتا”، المحظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أكدت من خلاله أن بلادها تراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد، معربة عن شعورها بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف، موضحة أن الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد:

“إننا نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقا للدستور العراقي”.

وكان المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري قد نظموا احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، وذلك اعتراضا على ترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” لمحمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة في البلاد.

ومن جانبه، دعا “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية في البلاد باستثناء التيار الصدري وقوى متحالفة معه، أنصاره إلى التظاهر السلمي في البلاد، بهدف مواجهة الضغوط التي يمارسها أنصار التيار الصدري، وذلك قبل أن يتراجع ويقرر تأجيل هذه التظاهرات إلى إشعار آخر من أجل إفساح المجال أمام الحوار.

ويذكر أن “الإطار التنسيقي” في البلاد يعد حاليا الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، في وقت وجّه مقتدى الصدر (الفائز الأول في الانتخابات) الشهر الماضي، أعضاء كتلته الصدرية في مجلس النواب العراقي إلى تقديم استقالاتهم، وذلك اعتراضا على الانسداد السياسي في العراق.