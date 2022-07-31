رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يجدد دعوته للشركات التركية إلى استئناف مشاريعها في ليبيا.

طبرق 30 يوليو 2022م (وال) ـ دعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، الشركات التركية إلى استئناف مشاريعها في ليبيا والإسهام في الاستثمار بالبلاد.

ووفق ما نقله موقع مجلس النواب، شدّد العقوري في اتصال مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الليبية التركية في مجلس الأمة التركي أحمد يلدز، على تعزيز التعاون بين البلدين في الجانب التجاري والعلمي وتشجيع الشراكات بين الجامعات والبلديات.

وأكد العقوري عمق العلاقات بين البلدين والقائمة على الاحترام المتبادل والحرص على المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب على تنسيق وتعاون مستمر مع مجلس الأمة التركي، خاصة في هذه الفترة الصعبة، على حدّ تعبيره.

من جانبه قال يلدز: إن العمل جار على استئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى ليبيا؛ مؤكدا أهمية التعاون على المستوى البرلماني.

يُذكر أن عددا من الشركات التركية العاملة في مجال الطاقة والإعمار، والتي كانت تنفذ العديد من المشروعات في ليبيا، غادرت البلاد نتيجة الأوضاع الأمنية غير المستقرة.