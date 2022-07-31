غانتس يجري اتصالا هاتفيا ببلينكن

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اتصالا هاتفيا، بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، اليوم السبت.

ونشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أكد من خلالها تشديد بلاده على قوة العلاقات الثنائية بين الطرفين، الإسرائيلي والأمريكي.

שוחחתי היום עם מזכיר המדינה האמריקאי אנתוני בלינקן על השפעות ביקור ביידן בישראל ובסעודיה, וחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני באזור בהובלת ארה”ב. שוחחנו גם על המשך הלחץ על איראן, וכן על הצורך לחתור להסכם על הגבול הימי בין ישראל ללבנון והמעורבות האמריקאית החיונית בו. pic.twitter.com/b5J6KiZ4Ze — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) July 30, 2022

وناقش غانتس وبلينكن الاتفاق النووي الإيراني، ومتابعة ملف ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، والوساطة الأمريكية في هذا الملف الاستراتيجية، فضلا عن محاولة فرض الهدوء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن بلاده تعمل على استكمال التحقيق الشامل في ملف مقتل الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مدعيا أن إسرائيل ستشارك النتائج مع الأمريكيين فور الانتهاء من هذا الملف.