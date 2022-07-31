عميد بلدية سرت يفند الشائعات حول إغلاق الطريق الساحلي ويدعو المواطنين لعدم التزاحم أمام محطات الوقود.

سرت 30يوليو 2022 م(وال) – فند عميد بلدية سرت “مختار المعداني” الشائعات عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية .

وقال عميد البلدية في تصريح صحفي اليوم السبت أن كل الأخبار والشائعات المتداولة هي اخبار كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة وأن الأوضاع طبيعية ، مؤكدا بأن شحنات الوقود تسير بشكل طبيعي لمدينة سرت .

وطمأن عميد البلدية المواطنين بأنه لا صحة لما يتداول عن غلق الطريق ، داعيا إلى عدم الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات الوقود ، وأن كل محطات البنزين بالمدينة تعمل بشكل انسيابي وعادي .

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الليبية بسرت أن محطات الوقود بمدينة سرت تشهد عشية اليوم السبت ازدحام لطوابير للسيارات للتزود بالبنزين بعد انتشار الشائعات حول إغلاق الطريق الساحلي .

(وال- سرت