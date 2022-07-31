إسرائيل تعلق التدريب على طائرات "إف 35" مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق التدريب على طائرات “إف 35” الأمريكية مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قد قرر تجميد استخدام طائرات الشبح “إف 35” بعد اكتشاف عطل في الطائرة.

החמקנים לא ימריאו: חיל האוויר מקרקע לטיסות אימונים את כל מטוסי ה-F-35https://t.co/kHezBK1eKm@yoavzitun pic.twitter.com/SU1aEpS9Ij — ynet עדכוני (@ynetalerts) July 30, 2022

وأفادت الصحيفة أن العطل التقني يتمثل في “مقعد الهروب” المعد لإنقاذ الطيار في حال تعرض الطيارة لخطر التحطم، وهو ما أعلنه الجيش الأمريكي نفسه من وقف هذه الطائرات حتى إصلاح الأعطال الموجودة فيها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه فور وصول معلومات إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تويمر بار، بوجود مثل هذه الأعطال، قرر على الفور وقف التدريب على تلك الطائرة من طراز “إف 35”.

אחרי שהתגלה פגם במטוס בארה”ב, צה”ל מפסיק את האימונים ב-F-35 https://t.co/RO0E0ue64q — Haaretz הארץ (@Haaretz) July 30, 2022