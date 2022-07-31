ليبيا نيوز

إسرائيل تعلق التدريب على طائرات "إف 35" مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تعليق التدريب على طائرات “إف 35” الأمريكية مؤقتا بعد اكتشاف خلل فني فيها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قد قرر تجميد استخدام طائرات الشبح “إف 35” بعد اكتشاف عطل في الطائرة.
وأفادت الصحيفة أن العطل التقني يتمثل في “مقعد الهروب” المعد لإنقاذ الطيار في حال تعرض الطيارة لخطر التحطم، وهو ما أعلنه الجيش الأمريكي نفسه من وقف هذه الطائرات حتى إصلاح الأعطال الموجودة فيها.
ولفتت الصحيفة إلى أنه فور وصول معلومات إلى قائد سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تويمر بار، بوجود مثل هذه الأعطال، قرر على الفور وقف التدريب على تلك الطائرة من طراز “إف 35”.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك 33 طائرة من طراز “إف 35″، وأن الجيش الإسرائيلي سيجري فحصا لكل هذه الطائرات، بمعدل 4-5 طائرات يوميا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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