حصد كل شيء… صلاح يحصل على بطولة جديدة مع ليفربول

منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، كان كأس الدرع الخيرية هو اللقب السابع في مسيرة الفرعون مع الريدز وجاءت ألقابه على النحو التالي، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022، كأس الدرع الخيرية 2022.