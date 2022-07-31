حصد كل شيء… صلاح يحصل على بطولة جديدة مع ليفربول

حصد الفرعون المصري، محمد صلاح، أيقونة ليفربول الإنجليزي لقبه السابع مع الريدز مساء اليوم السبت، بعد تتويجه بلقب كأس الدرع الخيرية لعام 2022.
وتألق صلاح كعادته مع ليفربول حيث سجل هدفا وصنع آخر في الفوز الساحق على بطل الدوري مانشستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.
بهذا الفوز فك صلاح عقد بطولة الدرع الخيرية مع ليفربول حيث خسرها مرتين مع الريدز سابقا، أمام مانشستر سيتي وأرسنال عامي 2019 و2020 على الترتيب.
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17 يوليو, 21:44 GMT
منذ انضمام محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017، كان كأس الدرع الخيرية هو اللقب السابع في مسيرة الفرعون مع الريدز وجاءت ألقابه على النحو التالي، دوري أبطال أوروبا 2019، كأس السوبر الأوروبي 2019، كأس العالم للأندية 2019، الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” 2020، كأس الاتحاد الإنجليزي 2022، كأس الرابطة الإنجليزية 2022، كأس الدرع الخيرية 2022.
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