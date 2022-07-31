ليبيا نيوز

عاجل / بسبب الازدحام الشديد : سقوط مدرجات على المواطنين بنادي الاتحاد وتوجه فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ للمكان .

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

عاجل / بسبب الازدحام الشديد : سقوط مدرجات على المواطنين بنادي الاتحاد وتوجه فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ للمكان .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك