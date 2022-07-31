عاجل / بسبب الازدحام الشديد : سقوط مدرجات على المواطنين بنادي الاتحاد وتوجه فرق الطوارئ التابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ للمكان .
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وكالة الأنباء الليبية
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